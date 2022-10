Voordelige OnePlus Nord Watch Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zijn tweede smartwatch officieel aangekondigd. De OnePlus Nord Watch heeft een vierkant ontwerp en krijgt in India een adviesprijs mee van omgerekend zo’n 62 euro.

Geruchten over de komst van een tweede OnePlus smartwatch gingen al geruime tijd rond en nu heeft de fabrikant de smartwatch officieel gepresenteerd. In tegenstelling tot de eerste OnePlus Watch heeft de OnePlus Nord Watch geen rond scherm, maar een rechthoekig scherm. Dit 1,78-inch AMOLED-scherm heeft een resolutie van 368 bij 448 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz.

De OnePlus Nord Watch heeft een IP68-gecertificeerd gekregen, die de smartwatch moet beschermen tegen water en stof. De smartwatch draait op een eigen besturingssysteem van OnePlus, waardoor er geen ondersteuning is voor de Google Play Store. Wel zijn er meer dan 100 watchfaces om uit te kiezen. Ook moet de accu tot maar liefst 30 dagen meegaan op één acculading.

Uiteraard is de OnePlus Nord Watch in staat om je gezondheid en activiteiten in de gaten te houden. Zo heeft de smartwatch sensoren om je hartslagmeter en het zuurstofgehalte in je bloed te meten. Ook kun je je stress en slaap in de gaten houden en heeft de Nord Watch ondersteunen voor meer dan 100 workouts.

Het is nog onduidelijk wanneer de OnePlus Nord Watch buiten India op de markt verschijnt. In India krijgt de smartwatch een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 62 euro. Zodra we meer weten over een Europese of Nederlandse release kun je dat hier lezen. In Nederland verscheen de originele OnePlus Watch op de markt voor 159 euro.

