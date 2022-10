Android 12-update Voor OnePlus Nord 2 Aangekomen In Europa

Europese gebruikers van de OnePlus Nord 2 hebben erg lang moeten wachten, maar de Android 12-update voor de smartphone is eindelijk beschikbaar om te downloaden. OnePlus rolde Android 12 in juni al uit, maar dit was buiten Europa.

Begin juni ontvingen de eerste OnePlus Nord 2-gebruikers een update naar Android 12. Waarom is niet duidelijk, maar in Europa was de update lange tijd niet beschikbaar. Nu duiken op het internet echter meldingen op dat Android 12 nu ook voor Europese gebruikers te downloaden is.

De Android 12-update komt samen met de OxygenOS 12-schil en de beveiligingspatch van september 2022. Hierdoor is de beveiliging van de smartphone ook weer up-to-date. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

