OnePlus Nord 6 Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft deze week de OnePlus Nord 6 aangekondigd. De mid-range smartphone beschikt over een goed scherm en een gigantische 9000 mAh accu.

De OnePlus Nord 6 beschikt over een 6,78-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een ververssnelheid van maar liefst 165Hz en een piekhelderheid van 3600 nits. Dit is zeer indrukwekkend, vooral voor een smartphone in het mid-range segment.

Ook opvallend is de accu van de OnePlus Nord 6. De accu heeft namelijk een capaciteit van maar liefst 9000 mAh en kan met 80W snelladen. De meeste smartphones hebben tegenwoordig een accucapaciteit van tussen de 5000 en 6000 mAh. Met de OnePlus Nord 6 kom je op één acculading dus makkelijk de dag door, of misschien zelfs een heel weekend.

Intern vinden we een Snapdragon 8s Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een minder indrukwekkende camera-setup. De smartphone beschikt namelijk over een 32MP selfie-camera, een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De OnePlus Nord 6 draait uit de doos op Android 16 en kan rekenen op 6 jaar OS- en beveiligingsupdates.

De OnePlus Nord 6 is verkrijgbaar in de kleuren Quick Silver, Fresh Mint en Pitch Black, maar informatie over een Nederlandse lancering hebben we nog niet. Zodra de smartphone naar Nederland komt kunnen wij de Europese adviesprijs delen. De OnePlus Nord 5 is op dit moment in Nederland verkrijgbaar voor ongeveer 360 euro.