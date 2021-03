OnePlus Watch Officieel Aangekondigd Voor 159 Euro

OnePlus heeft de eerste smartwatch van de fabrikant officieel aangekondigd. De OnePlus Watch is een ronde wearable met een oledscherm, een lange accuduur en een eigen besturingssysteem.

De OnePlus Watch heeft een diameter van 46mm en een 1,39-inch oledscherm met een resolutie van 454 x 454 pixels. Intern vinden we een 402mAh accu die tot maar liefst twee weken mee moet gaan, 4GB opslagruimte waarvan 2GB beschikbaar is, een ingebouwde GPS-chip en een aantal sensoren om de stappen, hartslag en bloedzuurstof van de gebruiker bij te houden. De behuizing van roestvrij staal is waterdicht (IP68 + 5 ATM).

De smartwatch draait op een eigen besturingssysteem. Dit besturingssysteem is onder andere voorzien van 50 watchfaces. Via bluetooth kun je de OnePlus Watch verbinden met een Android- of iOS-apparaat of met draadloze oordopjes.

De OnePlus Watch krijgt een adviesprijs mee van 159 euro. Het is nog onduidelijk wanneer de smartwatch in Nederland en België verkrijgbaar is.