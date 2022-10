Xiaomi Smart Band 7 Pro Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 99 Euro

Xiaomi introduceerde in juli zijn nieuwste wearable onder de naam Xiaomi Smart Band 7 Pro. Deze fitnesstracker is vanaf nu ook in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 99 euro. De Band 7 Pro valt vooral op door zijn grotere scherm.

De Xiaomi Smart Band 7 Pro beschikt over een rechthoekig 1,64-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 280 x 456 pixels. Ook komt de fitnesstracker met ingebouwde GPS en NFC. De behuizing is waterdicht (5 ATM), waardoor je met de Band 7 Pro kunt zwemmen en douchen. Er zijn meer dan 150 wijzerplaten om uit te kiezen en er is ondersteuning voor meer dan 110 sporten. Sensoren kunnen verder zaken als je hartslag, bloedzuurstofgehalte en slaap meten. De accu gaat bij normaal gebruik zo’n 12 dagen mee.

De Xiaomi Smart Band 7 Pro is te koop via de officiële Xiaomi website in de kleuren zwart en wit. We zijn ook 8 verschillende kleuren polsbandjes verkrijgbaar. De fitnesstracker kost 99 euro, maar wanneer we nu naar de site van Xiaomi gaan zien we een prijs van slechts 79,99 euro. Mogelijk is dit een tijdelijke actie.