Xiaomi 12T En 12T Pro Officieel Aangekondigd: High-end Smartphone Met 200MP Camera

Xiaomi heeft zojuist zijn nieuwste vlaggenschip-smartphones aangekondigd. Het gaat om de Xiaomi 12T en de Xiaomi 12T Pro, die vanaf 13 oktober verkrijgbaar zijn voor 599 euro en 749 euro. De Xiaomi 12T Pro beschikt onder andere over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een 200MP camera.

Qua design en schermformaat zijn de reguliere Xiaomi 12T en de 12T Pro identiek, maar de interne specificaties zijn niet gelijk. Beide modellen hebben een 6,67-inch OLED-scherm met een 20:9-beeldverhouding, een resolutie van 2712 x 1220 pixels en een variabele verversingssnelheid van 30Hz tot 120Hz. Ook hebben beide modellen een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen.

De reguliere Xiaomi 12T maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 8100 Ultra-processor, terwijl de Xiaomi 12T Pro is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Ook hebben beide smartphones een driedubbele rear-camera met een 8MP ultragroothoeklens en een 2MP macrolens, maar de hoofdcamera is niet hetzelfde. Zo is de Xiaomi 12T uitgerust met een 108MP hoofdlens en de Xiaomi 12T Pro met een 200MP hoofdlens. De 200MP camera maakt gebruik van een Samsung Isocell HM1-sensor met een oppervlak van 73 vierkante millimeter en een f/1,7-lens. Zowel de 200MP camera als de 108MP camera hebben optische beeldstabilisatie. Het valt op dat een telelens ontbreekt.

De Xiaomi 12T is vanaf 13 oktober verkrijgbaar voor 599 euro. Voor deze prijs krijg je de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Er verschijnt ook een model met 256GB opslagruimte op de markt. De Xiaomi 12T Pro (8GB + 128GB) kost 749 euro. Consumenten kunnen kiezen uit drie varianten van de 12T Pro, namelijk 8GB + 128GB, 8GB + 256GB en 12GB + 256GB.