Samsung Galaxy Tab A8 Ontvangt Android 12-update

Samsung is begonnen met de uitrol van de Android 12-update voor de Samsung Galaxy Tab A8, die vorig jaar op de markt verscheen. De update komt samen met de One UI 4.1-schil en breng verschillende verbeteringen met zich mee.

De Android 12-update met de One UI 4.1-schil is in Nederland aangekomen. De update bevat verschillende nieuwe functies, waaronder meer privacy-opties, een verbeterde Samsung toetsenbord en een aangepaste interface van de camera-app, de galerij-app en de agenda-app. Daarnaast zorgt het nieuwe Material You-design ervoor dat de kleuren van de interface zich aanpassen aan de gekozen achtergrond.

Naast de nieuwe functies installeert de update ook de beveiligingspatch van september 2022, die weer wat betere bescherming moet bieden tegen kwaadaardigen. De update rolt geleidelijk uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

via [droidapp]