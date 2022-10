Meta brengt nieuwe VR-headset uit

Meta, voormalig (en nog steeds beter) gekend als Facebook, heeft recent tijdens een speciaal evenement hun nieuwe Virtual Reality-headset voorgesteld aan het grote publiek. Het bedrijf, dat ook de VR-gigant Oculus onder beheer heeft, nam tijdens hun “Meta Connect” op 11 oktober ruim de tijd om de Meta Quest Pro voor te stellen en uit te leggen waarom deze precies zo goed is. Laten we even wat dieper ingaan op dit nieuwe gadget, maar eerst eens kijken wat VR nu weer precies is.

Wat is VR?

VR staat voor Virtual Reality, of in het Nederlands Virtuele Werkelijkheid of schijnwerkelijkheid. Dit is een verzamelvorm voor software en hardware die pogen een simulatie van een (bestaande of fictieve) omgeving te maken via een computer.

De zintuigen van een gebruiker (voornamelijk zien en horen) worden volledig ondergedompeld in een virtuele ervaring, waardoor het net lijkt alsof die gebruiker zich in een andere wereld begeeft.

VR wordt voornamelijk opgewekt door een headset, een vrij grote bril die je op je hoofd moet zetten en die normaal gezien je ogen volledig bedekt en afschermt van de “echte” wereld. Via een scherm in die bril wordt er dan een virtuele omgeving aan jou getoond, waarmee je kan interageren door middel van bepaalde controllers.

Zoals je je wel kunt voorstellen is Virtual Reality bij uitstek geschikt voor videogames, waar een realistische onderdompeling in een fantasiewereld een belangrijk aspect is voor het succes ervan. De meeste VR-headsets worden dan ook aangewend in de videogamewereld, maar er zijn tal van andere sectoren die de voordelen van deze technologie beginnen in te zien en zelfs zeer goed kunnen gebruiken.

Om te beginnen is er bijvoorbeeld Meta zelf, dat een “metaverse” wil oprichten waar gebruikers met een VR-headset zich in kunnen begeven en interageren met andere mensen. Ook de iGaming industrie zet volop in op VR-technologie, want de competitie tussen het ene online casino en het andere is vrij groot. Dankzij Virtual Reality kan je immers de sfeer van een “echt” fysiek casino combineren met het gemak van een online casino.

Ook het onderwijs maakt gebruik van VR, door bijvoorbeeld studenten in de geneeskunde, architectuur en andere takken de mogelijkheid te geven om belangrijke taken van hun toekomstig beroep te oefenen in een realistische maar veilige omgeving.

Trainingen bij politie-, leger- en veiligheidsdiensten kunnen ook perfect plaatsvinden in een virtuele wereld, want er zijn controllers in alle maten en vormen – denk aan messen en pistolen. Kortom, “the sky is the limit” op het vlak van VR, en er is bijna geen grens aan wat je kan doen met deze technologie.

En dat is Facebook/Meta ook niet ontgaan.

Sinds ze het bedrijf Oculus hebben opgekocht, zijn ze hun focus steeds meer beginnen verleggen naar Virtual Reality, en met de toekomstige lancering van het Metaverse en de recente aankondiging van de Meta Quest Pro zetten ze alvast een belangrijke stap in die richting.

De Meta Quest Pro

De Meta Quest Pro stond vroeger bekend als “Project Cambria” en is de nieuwste VR-headset van Meta. Deze headset is op bijna alle vlakken een verbetering van de voorganger, de Meta Quest 2. We gaan zo meteen wat dieper in op de specificaties, maar het grootste verschil is in feite dat de Meta Quest Pro tot wel 50% krachtiger is, en in staat is on Augmented Reality te genereren.

Augmented Reality verschilt van Virtual Reality in de zin dat je met VR een volledig virtuele wereld ziet door een scherm, en dat je bij Augmented Reality de “echte” werkelijkheid ziet door een camera, met dan virtuele elementen erop geplakt. Een goed voorbeeld van Augmented Reality is het videogame Pokémon Go, dat een aantal jaren geleden zeer populair was.

Met de Meta Quest Pro zal je dus de echte wereld door je bril in kleur kunnen zien, dankzij camera’s aan de voorzijde. Dit heet “color passthrough” en is een grote verbetering ten opzichte van de voorganger (en andere VR-brillen), want die kon dit alleen maar in zwart-wit. Ook zal het beeld scherper zijn, wat het realisme alleen maar ten goede komt. En de Meta Quest Pro kan heel scherpe beelden tonen, met twee LCD-schermen van 1800 x 1920 pixels per oog heb je 75% meer contrast ten opzichte van de vorige versie.

Camera’s aan de binnenzijde van de headset zullen je gezicht volledig registeren, en vooral letten op waarnaar je kijkt. Als je bijvoorbeeld naar de linkerbovenhoek van je scherm kijkt, zal dat deel scherper worden getoond, en de rest van het scherm minder scherp. Dit is vooral handig omdat de (zeer krachtige) Snapdragon XR2 Plus-chip dan niet overbelast zal raken door langdurig en intens gebruik.

Die chip is trouwens opnieuw een erg stevige verbetering ten opzichte van de vorige versie, met dubbel zoveel werkgeheugen (12 GB) en een opslagcapaciteit van 256 GB. De camera’s aan de binnenkant van de headset zijn dus in principe in staat om je emoties af te lezen, en die over te zetten naar je avatar binnen het Metaverse of een andere virtuele wereld. Als je bijvoorbeeld fronst, zal je character dat ook doen. Geef je een knipoogje, dan zal dit ook worden overgezet.

De Meta Quest Pro verbetert ook op het vlak van design: er zijn minder lenzen, dus de headset voelt minder dik en lomp op je hoofd. Het nadeel hiervan is dat er wel wat licht binnenkomt, wat de immersie van het hele gedoe wel wat tegengaat … maar als je een extra 50 euro wil neertellen kan je een ring kopen die het licht kan blokkeren. Waarom ze die ring niet gewoon standaard toevoegen, is voorlopig nog een raadsel.

Aan de achterkant zijn er stevige hoofdsteunen die ook de accu bevatten, wat voor een comfortabelere draagervaring zorgt. En dat is wel nodig, want met een robuust gewicht van 722 gram is dit wel één van de zwaardere modellen op de markt.

Tot slot kunnen we ook vermelden dat de controllers van de Meta Quest Pro een beetje zijn veranderd, en ze nu volledig bij het nieuwe design passen.

Wat ook leuk is: ze zijn oplaadbaar, dus je moet er geen batterijen meer insteken, en ze bevatten camera’s zodat je je omgeving niet te veel zal verstoren door eventuele wilde gebaren als je teveel opgaat in de virtuele wereld.

De Meta Quest Pro is verkrijgbaar vanaf 25 oktober, komt met twee controllers, een oplaaddock en een beschermhoes aan een pikant prijskaartje van maar liefst 1799,99 euro.