Nokia G21 Ontvangt Android 12-update

Het heeft lang genoeg geduurd, maar Nokia is eindelijk begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Nokia G21. De update die in fasen zal worden uitgerold brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

De eerste Europese Nokia G21-gebruikers melden dat ze de Android 12-update hebben ontvangen. De update is 2.03GB groot en brengt een hoop verbeteringen met zich mee. Updates rollen doorgaans in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de Android 12-update ook in de Benelux te downloaden is.

Na de installatie van de Android 12-update krijg je onder andere toegang tot meer privacy-opties, waardoor je bij app-rechten bijvoorbeeld kunt aangeven of een app toegang krijgt tot je exacte of geschatte locatie. Ook brengt de update het Material You-design met zich mee, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen aan de gekozen achtergrond. Daarnaast zijn er op de achtergrond stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd en werkt de update de beveiligingspatch bij naar die van september 2022. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

