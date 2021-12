Snapdragon 8 Gen 1 Officieel Aangekondigd

Qualcomm heeft zijn nieuwste high-end Snapdragon-processor aangekondigd. Het gaat om de Snapdragon 8 Gen 1, de eerste 4 nm chip van de fabrikant die ook gebruik maakt van Arm’s nieuwe V9-chipdesign. De Snapdragon 8 Gen 1 is de opvolger van de Snapdragon 888.

Qualcomm heeft de nieuwste chipset een flinke opfrisbeurt gegeven, met een nieuwe naamgeving, een energie-efficiënter 4 nm proces en een moderner design van de cpu-kernen. Qualcomm introduceerde de opvolger van de Snapdragon 888 tijdens zijn jaarlijkse evenement. Qualcomm heeft de naamgeving vereenvoudigd. Omdat de naam van de high-end chipsets van Qualcomm altijd beginnen met een 8, heeft de fabrikant besloten om generaties achter de naam te plaatsen om een duidelijker onderscheid te maken tussen nieuwere en oudere chipsets.

Uiteraard heeft de Snapdragon 8 Gen 1 niet alleen een nieuwe naam gekregen. Er zijn ook prestatieverbetering doorgevoerd. De nieuwe chipset maakt gebruik van een design met drie clusters van rekenkernen en het ontwerp is gebaseerd op het vernieuwd chipdesign Arm v9. Voor het uitvoeren van de zware taken heeft de chipset een 3.0GHz Cortex-X2 hoofdkern. Voor de andere taken heeft de chipset drie 2,5GHz Cortex-A710-kernen en vier 1,8GHz A510-kernen.

Qualcomm belooft een prestatieboost van 20 procent vergeleken met de Snapdragon 888. Ook is de chipset 30 procent energiezuiniger. De Adreno-gpu heeft 30 procent meer grafische kracht en is 25 procent energiezuiniger. Qualcomm heeft de Snapdragon 8 Gen 1 ook voorzien van Adreno Frame Motion Engine. Dit systeem kan de framerate van beelden verdubbelen bij hetzelfde energieverbruik als zijn voorganger.

De processor heeft ondersteuning voor wifi 6(E) en 5G-internet met snellere sub-6 GHz-banden en mmWave. Ook heeft de Snapdragon 8 (Gen 1) een Broadcast Audio-functie, waarmee je één of meerdere audiostreams kunt uitzenden naar een ongelimiteerd aantal ontvangers. Als laatste is het mogelijk om 240 foto’s van 12 MP per seconde te nemen en is er ondersteuning voor het maken van 8K-video’s in raw of met de rijkere HDR10+-kleurcontrasten.

De eerste smartphones met een Snapdragon 8 (Gen 1) chipset zullen eind dit jaar al worden aangekondigd. Vanaf begin 2022 verschijnen de eerste toestellen met deze chipset op de markt.

