Eerste Specificaties Van Samsung Galaxy M54 Gelekt

Volgens de laatste geruchten werkt Samsung aan een nieuwe mid-range smartphone, die de naam Galaxy M54 meekrijgt. De eerste specificaties van de Samsung Galaxy M54 zijn inmiddels uitgelekt, die wij in dit artikel even op een rijtje zetten.

De specificaties van de Samsung Galaxy M54 zijn afkomstig van een Vietnamees YouTube-kanaal. Volgens de bron beschikt de opvolger van de Galaxy M53 over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een Full HD-resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 888-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een opmerking grote accu met een capaciteit van 6000 mAh. Deze accu heeft ondersteuning voor 25W snelladen.

In het scherm vinden we een ronde uitsparing voor een 32MP selfie-camera en achterop beschikt de Galaxy M54 in ieder geval over drie lenzen. Het zou gaan om een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Op renders zien we echter nog een vierdubbele lens. Waarschijnlijk is dit een dieptesensor. Vermoedelijk draait de Galaxy M54 uit de doos op Android 13.

Volgens de bron verschijnt de Samsung Galaxy M54 eind dit jaar of begin volgend jaar op de markt. De Galaxy M53 kreeg een adviesprijs mee van 449 euro, dus we kunnen een vergelijkbare adviesprijs verwachten.

