Xiaomi Introduceert Xiaomi Watch S1 Pro Smartwatch Met Klassiek Uiterlijk

Xiaomi heeft tijdens de MWC niet alleen de Xiaomi 13-serie aangekondigd, maar ook een aantal accessoires. Zo kregen wij de Xiaomi Watch S1 Pro smartwatch te zien, die met zijn roestvrijstalen behuizing en leren bandje een klassiek uiterlijk heeft.

De Xiaomi Watch S1 Pro is volgens Xiaomi de “perfecte combinatie van klassiek horlogedesign en moderne smartwatch-technologie“. De smartwatch beschikt over een 1,47-inch AMOLED-scherm, een draaibare kroon en krasbestendig saffierkristalglas. Het scherm heeft een resolutie van 480 × 480 pixels, wat resulteert in een pixeldichtheid van 326 ppi. De Watch S1 Pro weegt 48,6 gram en meet 46 x 46 x 11,28 mm.

De Watch S1 Pro draait op het nieuwe MIUI Watch OS, wat meer dan honderd wijzerplaten, een soepelere interface en verbeterde animaties met zich meebrengt. Via Bluetooth 5.2 maakt de smartwatch verbinding met een Android- of iOS-apparaat. Je hebt echter een Android-smartphone nodig om gebruik te kunnen maken van alle functies. De smartwatch heeft ondersteuning voor contactloos betalen en dankzij de aanwezigheid van een ingebouwde speaker en microfoon kun je ook met de smartwatch telefoneren.

Er zijn verschillende sensoren aanwezig, waarmee je je hartslag, je bloedzuurstofverzadiging, de luchtdruk en temperatuur kunt meten. Voor het bepalen van je locatie heeft de Xiaomi Watch S1 Pro GPS, Glonass, Galileo, BeiDou en QZSS. De smartwatch kan meer dan 100 sportactiviteiten meten en er zijn 10 programma’s voor hardlopers aanwezig.

Als laatste heeft de Xiaomi Watch S1 Pro een opvallend lange accuduur van 14 dagen. Dankzij de ondersteuning voor QuickCharge 3.0 kun je de smartwatch na slechts 10 minuten aan de lader weer voor twee dagen gebruiken. Binnen 85 minuten is de accu weer volledig opgeladen.

De Xiaomi Watch S1 Pro is per direct verkrijgbaar voor 299,99 euro in twee verschillende kleurvariaties.

via [hardware.info]