Amazfit Bip 6 In Europa Uitgebracht Voor 79,90 Euro

Amazfit heeft een nieuwe voordelige smartwatch uitgebracht in Europa. Het gaat om de Amazfit Bip 6, die een aantrekkelijk prijskaartje meekrijgt van slechts 79,90 euro. De smartwatch beschikt over een aluminium frame, een 1,97-inch AMOLED-scherm en een accuduur van ongeveer twee weken.

De Amazfit Bip 6 is een grote fitnesstracker met een duidelijker scherm, verbeterde sensoren en een langere accuduur ten opzichte van zijn voorganger. Dat terwijl de adviesprijs vrijwel gelijk blijft. De smartwatch beschikt over een 1,97-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 390×450 pixels en een piekhelderheid van 2000 nits, een BioTracker™ 6.0-sensor met verbeterde algoritmes voor het meten van je activiteiten en gezondheid, een accuduur van 14 dagen (bij normaal gebruik), ondersteuning voor offline maps, een waterdichte (5 ATM) aluminium frame en ondersteuning voor meer dan 140 sport modes.

De Amazfit Bip 6 is in Europa verkrijgbaar in de kleuren “black”, “red”, “stone” en “charcoa” voor een adviesprijs van 79,90 euro. De smartwatch is te koop via de website van Amazfit, via Amazon en bij verschillende webwinkels.