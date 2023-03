Bullitt Group Introduceert Robuuste Cat S75 Met Satelliet-ondersteuning

Bullitt Group heeft tijdens de MWC in Barcelona een nieuwe robuuste smartphone aangekondigd. Het gaat om de Cat S75, die onder andere bestand is tegen vallen van 1.8 meter hoog en ondersteuning heeft satellietverbinding.

Zoals we gewend zijn van Cat Phones is de Cat S75 een zeer robuuste smartphone. Het zou zelfs Bullitt’s sterkste smartphone tot nu toe zijn. De behuizing is bestand tegen stof, water en vallen van maximaal 1.8 meter hoog op een ondergrond van staal. Ook zijn hogedrukstralen en zoute mist geen probleem voor de Cat S75. De smartphone heeft ondersteuning voor 5G, maar is ook uitgerust met een NTN-chip van MediaTek. Deze NTN-chip zorgt voor een connectie met geostationaire satellieten 37.500 km boven de aarde.

Qua specificaties is de Cat S75 wat minder indrukwekkend. Zo heeft de smartphone een 6,6-inch scherm met een Full-HD+ resolutie en dikke schermranden, een MediaTek D930-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen. Ook kan de smartphone draadloos opladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Cat S75 draait uit de doos op Android 12 en gebruikers kunnen rekenen op een update naar Android 13 en Android 14. Ook ontvangt de smartphone drie jaar lang elk kwartaal een beveiligingsupdate. De Cat S75 krijgt een adviesprijs mee van 599 euro.

via [droidapp]