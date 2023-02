OnePlus 11 Concept Met Speciaal Koelsysteem Getoond Op MWC

OnePlus heeft tijdens de Mobile World Congress in Barcelona de OnePlus 11 Concept getoond. Deze smartphone beschikt over een aantal opvallende features, waaronder een lichtgevende achterkant en een speciaal koelsysteem.

De OnePlus 11 Concept beschikt aan de achterkant van de behuizing over verlichting die doet denken aan de LED-verlichting van de Nothing Phone (1). De verlichting op de OnePlus 11 Concept bestaat uit een grote cirkel rondom de camera-module en golvende blauwe lijnen die over de achterkant van de behuizing lopen. De verlichting geeft de smartphone een futuristisch uiterlijk.

Intern vinden we een feature dat OnePlus ‘Active CryoFlux’ noemt. Active CryoFlux is een koelsysteem dat ervoor moet zorgen dat de telefoon nooit te warm wordt. Zo moet de temperatuur tijdens het gamen met 2,1 graden dalen en tijdens het laden met 1,6 graden. Als laatste zien we dat de randen van het scherm veel meer gebogen zijn dan die van de reguliere OnePlus 11. Hierdoor zijn de randen rondom het scherm nog dunner.

via [androidplanet]