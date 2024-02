Review Kospet Tank T2: Een Volwaardige Smartwatch Voor 100 Euro?

Steeds meer mensen maken gebruik van een smartwatch en de keuze uit smartwatches is tegenwoordig heel groot. In deze review kijken wij naar de Kospet Tank T2, een relatief onbekende smartwatch in vergelijking met de populaire Galaxy Watch, Apple Watch en Amazfit Watches. Kan een onbekende smartwatch, die voor veel minder geld over de toonbank gaat, zichzelf staande houden in deze sterk concurrerende markt?

Inhoud

Zoals gebruikelijk in onze review kijken wij eerst even naar de inhoud van de verpakking. Het valt gelijk op dat Kospet in de verpakking van de Tank T2 veel meer accessoires stopt dan concurrerende merken. Zo hebben wij de Special Edition ontvangen, die met twee verschillende polsbandjes komt, namelijk een metalen polsbandje en een siliconen polsbandje.

Hier blijft het echter niet bij. Zo vinden we in de verpakking ook nog een glazen screenprotector met bijbehorende schoonmaakdoekjes, een oplader, een gebruikershandleiding en een “watch link removal” tool waarmee je het metalen polsbandje kleiner of groter kunt maken. Kortom, een zeer compleet product dat gelijk een goede indruk achterlaat.

Design

De Kospet Tank T2 heeft een volledig metalen behuizing met een stoere uitstraling. Wij hebben de zilveren uitvoering ontvangen, maar de Tank T2 is ook in de kleur zwart verkrijgbaar. De smartwatch is uitgerust met een 1,43-inch AMOLED-scherm (466 x 466 pixels) en aan de rechterkant van de behuizing vinden we twee oranje drukknoppen waarmee je onder andere een workout kunt starten. In de rand rondom het scherm zien we nog wat symbooltjes en de teksten “power” en “sport”.

Mocht de uitstraling van de Tank T2 niet meteen duidelijk maken dat het om een robuuste smartwatch gaat, dan staat aan de zijkant van het frame de tekst “rugged style” zodat je je niet kunt vergissen. De metalen behuizing heeft een 5 ATM-rating en een IP69K-certificaat gekregen, waardoor je de smartwatch in vrijwel alle situaties kunt gebruiken, inclusief onder water en bij extreme temperaturen.

Zoals wij eerder al schreven hebben wij de Special Edition van de Tank T2 ontvangen. De Special Edition komt met twee verschillende 22mm polsbandjes, terwijl de reguliere Tank T2 alleen met een siliconen polsband wordt geleverd. Bij de Special Edition krijg je zowel een siliconen bandje als een metalen bandje. De Special Edition is natuurlijk de juiste keuze als jouw voorkeur uitgaat naar een metalen polsbandje, maar deze editie maakt de smartwatch ook geschikt voor gebruik in verschillende situaties. Zo kun je bijvoorbeeld naar het siliconenbandje overstappen als je de Tank T2 wilt dragen in de sportschool en het metalen bandje gebruiken als je een vergadering hebt. Het verwisselen van deze bandjes is trouwens heel eenvoudig.

De behuizing is 14.5mm dik en 49mm breed. De Tank T2 weegt 51 gram. In vergelijking met de Apple Watch 9 (32 gram), Galaxy Watch (29 gram) en Amazfit Balance (35 gram) is de Kospet Tank T2 dus aan de wat zwaardere kant. Dit komt door de robuuste behuizing die volledig bestaat uit metaal.

Functies

Zoals je van een smartwatch mag verwachten kun je de Kospet Tank T2 bedienen via het touchscreen. Dit Always-On scherm is helder en duidelijk en de bediening is eenvoudig en intuïtief. Wel is de snelheid van scrollen minder vloeiend dan op bijvoorbeeld een Amazfit smartwatch, maar dit is niet hinderlijk. Ook is het design van de interface wat minder gedetailleerd. Als de voorgeïnstalleerde watchfaces niet jouw smaak zijn, dan kun je via de mobiel een groot aantal gratis watchfaces downloaden.

De interface is dus wat minder vloeiend dan bijvoorbeeld Zepp OS of Wear OS, maar het doet wat het moet doen. Wel belangrijk om te weten is dat er geen ondersteuning is voor de Nederlandse taal. Wij hebben de Tank T2 daarom in het Engels getest.

Eerder schreven wij al dat er aan de zijkant twee oranje knoppen aanwezig zijn. Met de ‘power knop’ kun je het scherm aan en uit zetten of terugkeren naar het hoofdscherm. Met de ‘sport knop’ open je het sportkeuze menu, waarna je een gewenste workout kunt selecteren. Deze bediening komt overeen met die van vele andere smartwatches die over twee knoppen beschikken.

De Kospet Tank T2 is voorzien van allerlei sensoren waarmee je jouw dagelijkse activiteiten kunt bijhouden. Zo kan de smartwatch onder andere je stappen tellen, je slaap tracken en je hartslag, bloeddruk en zuurstofgehalte meten. Ook kun je inkomende notificaties lezen en telefoneren met de smartwatch. Daarnaast is er ondersteuning voor in totaal 70 sportmodi, waarvan de smartwatch 6 automatisch kan herkennen. Het is prettig dat je al deze gezondheidsfuncties de hele dag door kunt monitoren, zodat je aan het einde van de dag goed kunt zien hoe jouw lichaam reageert als je bijvoorbeeld lang op de bank zit, aan het werk bent of zware objecten tilt.

In de Kospet-app op je smartphone kun je al deze gegevens in grafieken terugvinden. Deze app is overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. Ook kun je met de Kospet-app vele nieuwe gratis watchfaces downloaden en aangeven welke applicaties op jouw smartphone notificaties mogen sturen naar de Tank T2. In de onderstaande screenshots zie je hoe deze gegevens in de Kospet-app worden weergegeven.

GPS

De Tank T2 heeft geen ingebouwde GPS. Dit wil zeggen dat je jouw smartphone mee moet nemen als je jouw wandelroutes wilt vastleggen. De meeste mensen hebben hun smartphone altijd bij zich, dus dat is geen groot probleem, maar ben jij iemand die graag zonder smartphone jouw routes wilt tracken, dan is de Tank T2 niet de juiste keuze. Het ontbreken van een ingebouwde GPS is het grootste verschil tussen de Tank T2 en de duurdere smartwatches op de markt.

Accu

De Tank T2 heeft een lange accuduur in vergelijking met Wear OS-smartwatches en de Apple Watch. Ik heb de smartwatch een week in gebruik gehad en de accu is nog voor 32 procent opgeladen. Bij zwaar gebruik gaat de accu tot zo’n 10 dagen mee, maar bij minder intensief gebruik hoeft de Tank T2 slechts elke twee weken aan de lader. Dat is erg netjes. Let wel op dat de accuduur een stuk lager kan uitvallen als je het Always-On scherm altijd aan hebt staan en elke dag vele workouts doet.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De Kospet Tank T2 is een mooie smartwatch van een merk waar de meeste mensen waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Het is interessant om te zien wat de concurrentie van merken als Samsung, Google en Apple op de markt kan brengen voor een fractie van de prijs.

De Tank T2 (Special Edition) heeft een robuuste stalen behuizing met een mooie uitstraling en wordt geleverd met vele extra’s waaronder twee polsbandjes en een screenprotector. De smartwatch heeft een scherp en duidelijk scherm met een eenvoudig te bedienen interface, heeft ondersteuning voor 70 workouts en de sensoren kunnen vele lichaamsfuncties monitoren. Ook is de bijbehorende smartphone-app overzichtelijk en is de accuduur langer dan die van vele andere smartwatches.

De Tank T2 is echter niet perfect. Zo heeft de smartwatch geen stand-alone navigatie, is er geen ondersteuning voor de Nederlandse taal en werkt de interface minder vloeiend dan die van concurrerende besturingssystemen. Hierbij moeten we echter wel melden dat de Tank T2 al voor 107,95 euro (zonder metalen polsbandje) verkrijgbaar is en voor deze prijs krijg je wel waar voor je geld. De Special Edition kost 116,95 euro en als je de smartwatch via de officiële webwinkel besteld, betaal je geen verzendkosten. Daarnaast krijg je nog eens 15% korting met de couponcode KOLNYT215.

Tank T3 Ultra

Is voor jouw ingebouwde GPS erg belangrijk, dan kun je misschien beter wachten op de aankomende Tank T3 Ultra. Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet, maar de Tank T3 Ultra beschikt over Dual-band & 6 Satellite Positioning, waardoor de smartwatch veel beter stand-alone te gebruiken is en zonder smartphone jouw GPS coördinaten kan tracken. Ook heeft de Tank T3 Ultra 15 MIL-STD-810H-certificeringen, een 5 ATM & IP69K roestvrijstalen Unibody, barometrische druk- en hoogtemetingen, een ingebouwd kompas en ondersteuning voor 130+ sportmodi. Je kunt de Tank T3 Ultra kopen op de officiële website van Kospet.

Voordelen

Robuust uitziende smartwatch met een scherp beeld.

Compleet pakket; twee armbandjes, screenprotector etc. En dat voor een smartwatch van iets meer dan 100 euro.

Polsbandjes zijn zeer makkelijk te verwisselen. De metalen armband is op maat te maken m.b.v. meegeleverde accessoires.

Uitstraling is best luxe, mede door de stalen kast en de oranje knoppen.

Zit comfortabel om de pols en doet wat het moet doen, met veel mogelijkheden om sportactiviteiten te monitoren. Ook kan het diverse lichaamsfuncties monitoren zoals hartslag, zuurstofgehalte, bloeddruk en slaapritme.

De bediening is eenvoudig en intuïtief.

De software op de telefoon is overzichtelijk en je kunt veel gratis watchfaces downloaden.

De accuduur bij normaal gebruik is minimaal 7 dagen.

Nadelen

Helaas geen interne navigatie.

Nederlandse taal niet instelbaar.

Snelheid van scrollen is duidelijk langzamer dan op de Amazfit watches, maar niet hinderlijk.

Kospet Tank T2 kopen

De Kospet Tank T2 en vele andere smartwatches van de fabrikant kun je kopen op de officiële website van Kospet. De Tank T2 Special Edition kost slechts 116,95 euro. Gebruik je de couponcode KOLNYT215, dan krijg je nog eens 15% korting. Heb jij geen metalen polsbandje nodig dan kun je de Tank T2 al kopen voor slechts 107,95 euro. Dit is de prijs inclusief verzendkosten. Je kunt kiezen uit een zilveren uitvoering en een zwarte uitvoering. Koop je de reguliere Tank T2, gebruik dan de couponcode KOLNYT218 voor 18% korting.