“Xiaomi Werkt Aan Wear OS-smartwatch”

Xiaomi heeft verschillende smartwatches in zijn assortiment en volgens de laatste berichten voegt de fabrikant hier binnenkort meer smartwatches aan toe. De nieuwe smartwatch draait mogelijk niet op Xiaomi’s eigen besturingssysteem, maar op Google’s Wear OS.

Volgens verschillende bronnen draait Xiaomi’s volgende smartwatch op Wear OS 3. Wel werkt de smartwatch nog gewoon met de Xiaomi Wear / Mi Fitness-app. Één van de nadelen van Wear OS is de korte accuduur vergeleken met smartwatches die draaien op Xiaomi’s eigen besturingssysteem. Het is onduidelijk of Xiaomi hier een oplossing voor heeft gevonden of dat Xiaomi’s Wear OS-smartwatch net als andere smartwatches met Wear OS slechts 1 a 2 dagen mee gaat op één acculading.

Overige details hebben we nog niet. Ook hebben we nog geen introductiedatum. Zodra wij meer weten over Xiaomi’s Wear OS-smartwatch houden wij jullie weer op de hoogte.

via [droidapp]