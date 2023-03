Redmi Teaset Note 12 Turbo Met Snapdragon 7+ Gen 2-processor

Xiaomi’s dochtermerk Redmi heeft een teaser gedeeld voor de Redmi Note 12 Turbo. De Note 12 Turbo is de eerste smartphone die is uitgerust met een Snapdragon 7+ Gen 2-processor. De officiële introductie zal later deze maand plaatsvinden.

Na de Note 12, de Note 12 Pro, de Note 12 Pro+, de Note 12 Pro Speed en de Note 12 Discovery is de Note 12 Turbo alweer de zesde smartphone voor in de Note 12-serie. Veel specificaties over de Redmi Note 12 Turbo heeft de fabrikant nog niet gegeven, maar de teaser maakt wel duidelijk dat de smartphone beschikt over een Snapdragon 7+ Gen 2-processor. Ook verwachten we een 6,67-inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid.

Het is nog onduidelijk of de Redmi Note 12 Turbo ook in Nederland op de markt verschijnt. De Note 12 Pro is hier wel verkrijgbaar, maar alleen bij Belsimpel. Mogelijk krijgen wij in Nederland de Poco-rebrand van het toestel, onder de naam Poco F5. Zodra wij meer weten delen wij dat met jullie.

via [hardware.info]