Samsung Galaxy A24 Verschijnt “Komende Maanden” Op De Markt

Nadat Samsung onlangs de Galaxy A54 en Galaxy A34 introduceerde, heeft Samsung laten weten dat de fabrikant de “komende maanden” ook de Galaxy A24 zal introduceren. De eerste beelden en specificaties zijn al uitgelekt.

In een persbericht over de Galaxy A14, A34 en A54 heeft Samsung Turkije aangegeven dat het bedrijf later ook de Galaxy A24 gaat introduceren. De introductie zal ergens “in de komende maanden” plaatsvinden, maar een exacte datum heeft Samsung nog niet gegeven. De voorganger verscheen vorig jaar in maart op de markt, dus vermoedelijk hoeven we niet heel lang meer te wachten.

De bron Gadgety heeft alvast wat beelden en specificaties uitgelekt. Op de beelden zien we dat de Galaxy A24 een design krijgt dat veel weg heeft van de Galaxy A54 en A34. Zo heeft de smartphone net als de andere modellen geen camera-module, maar drie losse lenzen die uit de behuizing steken.

Voorop vinden we een 6,5-inch super-amoled-scherm met een full-hd-resolutie, een 90Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de 13MP selfie-camera. Intern beschikt de Galaxy A24 volgens de bron over een MediaTek Helio G99-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 50MP hoofdlens (IOS), een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

via [androidplanet]