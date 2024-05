Amazon Blink Mini 2 Beveiligingscamera Aangekondigd Voor 40 Euro

Blink, een dochteronderneming van Amazon, heeft een nieuwe beveiligingscamera aangekondigd. De Blink Mini 2 is de opvolger van de Mini uit 2020 en krijgt net als zijn voorganger een adviesprijs mee van 39,99 euro.

Nieuw bij de Blink Mini 2 is de mogelijkheid om de beveiligingscamera ook buiten te gebruiken. De camera heeft namelijk een verbeterde waterdichtheid. Wel moet je hiervoor een aparte stroomadapter aanschaffen die geschikt is voor buitengebruik. Deze adapter kost 9,99 euro. Ook heeft de camera een nieuw ontwerp, een verbeterde camera-kwaliteit in zowel lichte als donkere omgevingen, een breder gezichtsveld van 143 graden, bewegingsdetectie, tweerichtingsspraak en een LED-spot voor nachtzicht in kleur.

Wanneer je een betaalde abonnement aanschaft kun je gebruikmaken van persoonsdetectie. Dit zorgt ervoor dat je alleen meldingen krijgt wanneer er een persoon langs de camera loopt en niet wanneer bijvoorbeeld een kat of andere bewegingen worden waargenomen. Ook kun je activiteitszones en privacyzones instellen, zodat alleen gebieden in de gaten worden gehouden die je zelf wilt.

De Blink Mini 2 is via Amazon verkrijgbaar voor 39,99 euro.

[tweakers]