Ziggo Sport Free Laat Iedereen Gratis Sport Kijken Via Ziggo Go-app

Ziggo heeft bekendgemaakt dat de Ziggo Go-app een update krijgt die iedereen de mogelijkheid geeft om gratis sport te kijken, ook als je geen betalende klant bent. Met Ziggo Sport Free kun je vanaf augustus kijken naar voetbalwedstrijden.

Iedereen houdt van gratis. Daarom zal de nieuwste uitbreiding van de Ziggo Go-app voor veel mensen aantrekkelijk zijn. Mensen kunnen vanaf nu namelijk een gratis Ziggo Sport Free-account aanmaken, waarmee het mogelijk is om vanaf augustus de wedstrijden van de drie grote Europese voetbalcompetities te bekijken.

Ziggo heeft vanaf augustus drie jaar lang de uitzendrechten voor het Europese voetbal in handen. Mensen die zich nu al aanmelden krijgen tot augustus gratis toegang tot andere Ziggo Sport-programma’s. De Ziggo Go-app is te downloaden via de Google Play Store, maar je kunt de wedstrijden ook kijken via de browser op je computer.

via [androidplanet]