Amazon Werkt Aan Alexa-smartphone

Amazon heeft in het verleden de Fire Phone geïntroduceerd, maar deze smartphone was geen groot succes. Amazon doet nu echter een nieuwe poging en werkt aan een Alexa-smartphone dat is gebaseerd op zijn AI-assistent.

Amazon wil een nieuwe poging wagen op de smartphonemarkt. Dit keer werkt de fabrikant aan de Alexa Phone, met de werktitel “Transformer“. De smartphone zou zich focussen op personalisatie en het synchroniseren met de Alexa-assistent voor thuis. Ook zou de smartphone diepe integratie hebben met Prime Video, Prime Music en Grubhub. AI zal een grote rol spelen op de smartphone.

Daarnaast zou Alexa ervoor moeten zorgen dat er geen traditionele appwinkels meer nodig is. Dit is best opmerkelijk, want een uitgebreide appwinkel is juist een erg belangrijk onderdeel op Android- en iOS-smartphones. Eén van de redenen dat de Amazon’s Fire Phone uit 2014 nooit een succes is geworden is het ontbreken van een goede appwinkel. Op wat voor besturingssysteem de Alexa Phone draait is nog onduidelijk, maar Amazon lijkt niet te kiezen voor Android.

Het is nog onduidelijk of de smartphone van Amazon alleen in Amerika op de markt verschijnt of ook in Europa. Amazon is veel groter in thuisland Amerika, dus het is mogelijk dat de fabrikant zich eerst alleen op deze markt gaat richten.

