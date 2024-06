Samsung Galaxy Watch FE Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zojuist een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Galaxy Watch FE is een instapmodel die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van 219 euro. De smartwatch is later deze zomer verkrijgbaar, maar een exacte datum heeft Samsung nog niet gegeven.

Na weken van geruchten heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung de Galaxy Watch FE nu officieel geïntroduceerd. Dankzij de officiële introductie kunnen we bevestigen dat de geruchten van de afgelopen weken juist waren. De Galaxy Watch FE is een voordeligere smartwatch die veel wegheeft van de Galaxy Watch 4 uit 2021.

De Galaxy Watch FE beschikt over een 1,2-inch scherm met een resolutie van 396 bij 396 pixels en een 40mm aluminium behuizing met een IP68-rating. De smartwatch is verkrijgbaar in de kleuren zwart, roze en lichtblauw en beschikt intern over een Exynos W920 dual-core processor, 1,5GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte en een 247 mAh accu.

De smartwatch draait op Wear OS met de One UI 5 Watch-software en heeft ondersteuning voor meer dan 100 verschillende trainingen. Ook is de Galaxy Watch FE uitgerust met een hartslagmeter en een NFC-chip. Verder kan de smartwatch zaken als bloeddruk, ECG en je slaapgedrag registreren. De Galaxy Watch FE kost 219 euro, maar een releasedatum heeft Samsung nog niet gegeven.