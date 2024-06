Honor 200 (Pro) Officieel Aangekondigd

Honor heeft deze week de Honor 200 en de Honor 200 Pro geïntroduceerd voor de Europese markt. De smartphones brengen goede specificaties met zich mee voor een adviesprijs van 799 euro en 599 euro. De smartphones zijn vanaf 26 juni verkrijgbaar.

Honor 200 Pro

Zoals de naam al doet vermoeden is de Honor 200 Pro de krachtigste van de twee smartphones. De Honor 200 Pro beschikt over een 6.78-inch OLED-scherm met een resolutie van 1224 x 2700 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 4000 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8s Gen 3-processor, die iets minder krachtig is dan de 8 Gen 3-chipset, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 5200 mAh accu met ondersteuning voor 100W bekabeld laden en 66W draadloos laden.

In de ovalen uitsparing in het scherm vinden we een dubbele selfie-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De driedubbele camera aan de achterzijde beschikt over een 50MP hoofdlens, een 50MP telelens met 2,5x optische zoom en een 12MP groothoeklens. De camera-software is voorzien van kunstmatige intelligentie die moet zorgen voor betere portretfoto’s met optimale belichting.

Honor 200

De reguliere Honor 200 heeft een iets kleiner 6,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 1200 x 2664 pixels en dezelfde piekhelderheid en verversingssnelheid. Intern vinden we een wat minder krachtige Snapdragon 7 Gen 3-processor en de camera-setup is hetzelfde. Wel ontbreekt de dieptelens aan de voorzijde. De Honor 200 beschikt over een 5200mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen, maar ondersteuning voor draadloos laden ontbreekt.

via [androidplanet]