Renders Tonen Google Pixel Watch 3 XL Met 1,45-inch Scherm

De goedgeïnformeerde tech-lekker OnLeaks heeft renders gedeeld waarop de grotere uitvoering van de Pixel Watch 3 te zien zou zijn. De Google Pixel Watch 3 XL krijgt volgens de geruchten een 1,45-inch scherm, terwijl de reguliere Pixel Watch 3 een 1,2-inch scherm krijgt.

OnLeaks heeft de beelden gedeeld in samenwerking met Android Headlines, nadat dezelfde tech-lekker eerder ook al renders deelde van de reguliere Google Pixel Watch 3. Het scherm van het XL-model is ongeveer 20 procent groter dan die van de reguliere Pixel Watch 3.

Niet alleen het scherm, maar ook de frame is groter. Zo zou de Pixel Watch 3 een 41mm-behuizing krijgen en de Pixel Watch 3 XL een 45mm-behuizing. Als laatste zijn ook de polsbandjes wat breder, waardoor de polsbandjes van de Watch 3 XL waarschijnlijk niet compatibel zijn met de reguliere Pixel Watch 3.

Qua design lijkt de Pixel Watch 3 XL verder gewoon op de Pixel Watch 3. Volgens eerdere berichten is de Pixel Watch 3 wat dikker dan zijn voorganger, maar verder is het ontwerp van de Pixel Watch 3-serie niet veel anders dan die van zijn voorganger. De smartwatch krijgt opnieuw gebold glas aan de voorkant en een kroon aan de rechterkant. Google zal de Pixel Watch 3-serie later dit jaar op de markt brengen, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet.

via [tweakers]