Samsung Galaxy Watch 7 en Watch Ultra Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week meerdere producten aangekondigd. Zo kregen wij woensdag de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6 te zien, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft ook twee nieuwe smartwatches aangekondigd. Maak kennis met de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra.

De Samsung Galaxy Watch 7 (koop hier) verschijnt op de markt in twee uitvoeringen. Consumenten kunnen kiezen voor een behuizing met een diameter van 40mm of 44mm. Beide modellen zijn beschikbaar als WiFi-only model of als LTE-uitvoering. De opvolger van de Galaxy Watch 6 is qua uiterlijk vrijwel niet veranderd, maar qua specificaties zien we wel een upgrade.

Zo maakt de Galaxy Watch 7 gebruik van een Exynos W1000 pentacore processor, een verbeterde optische hartslagmeter en een dual-band gps-ontvanger. Het scherm is 1,3-inch of 1,5-inch groot en de behuizing is waterdicht tot een diepte van 50 meter. Verder draait de smartwatch op Google WearOS 5 met de OneUI 6-schil en is de software voorzien van verschillende nieuwe functies, zoals de AGEs-index en een nieuwe ‘Energy Score’.

De Galaxy Watch Ultra (koop hier) is een duurdere smartwatch met 4G-ondersteuning en een grotere 47mm behuizing van titanium. Deze behuizing is waterdicht tot een diepte van maar liefst 100 meter. Ook is de Galaxy Watch Ultra bestand tegen extreme temperaturen en heeft de smartwatch een 590 mAh accu die in de spaarstand 100 uur meegaat. Het scherm is 1,5-inch groot en aan de zijkant vinden we een derde fysieke knop die configureerbaar is.

De Samsung Galaxy Watch 7 is verkrijgbaar in de kleuren Green, Silver en Cream en krijgt een adviesprijs mee van 319 tot 399 euro, afhankelijk van de versie. De Galaxy Watch Ultra kost 699 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Titanium Silver, Titanium Gray en Titanium White.