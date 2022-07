Robuuste Samsung Galaxy XCover 6 Pro In Nederland Aangekondigd Voor 609 Euro

Ongeveer een week geleden introduceerde Samsung zijn nieuwste en krachtigste smartphone voor in de robuuste XCover-serie, maar informatie over een Nederlandse lancering ontbrak toen nog. Nu heeft Samsung de Galaxy XCover 6 Pro echter ook voor de Nederlandse markt aangekondigd. De smartphone ligt in de winkel voor 609 euro.

De Galaxy Xcover 6 Pro is een robuuste smartphone met verwisselbare accu en is speciaal ontworpen voor gebruik in ruigere omgevingen. De smartphone beschikt over een 6,6-inch TFT-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4050mAh verwisselbare accu, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De behuizing is waterdicht (IP68) en de vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop.

De MIL-STD-810H- en IP68-certificering maakt de smartphone volgens Samsung geschikt voor pakketbezorgers, salesmedewerkers of politiemensen. Ook kun je het scherm dankzij Touch Sensitivity-instellingen bedienen met handschoenen aan of in de regen. De Galaxy Xcover 6 Pro draait op Android 12 en gebruikers ontvangen vijf jaar lang beveiligingsupdates en vier jaar lang Android-updates. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 609 euro.

