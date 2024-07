Samsung Galaxy Z Fold 6 En Z Flip 6 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft zijn nieuwste generatie opvouwbare smartphones aangekondigd. De Galaxy Z Fold 6 heeft een krachtigere processor, een breder scherm en een dunnere behuizing. De Galaxy Z Flip 6 heeft onder andere een betere camera en accu gekregen. Uiteraard komt ook Galaxy AI weer in het nieuws.

Ten eerste heeft de Samsung Galaxy Z Fold 6 iets andere afmetingen gekregen. Veel mensen vinden dat de voorgaande Galaxy Z Fold-smartphones een te smal coverscherm heeft en Samsung heeft nu eindelijk geluisterd naar de consument. Hierdoor is de Galaxy Z Fold 6 nu 2,7 millimeter breder dan zijn voorganger (132,6 mm) en 1,4 millimeter minder hoog (153,5 mm). Ook is de smartphone met een gewicht van 239 gram nu 14 gram lichter.

De Galaxy Z Fold 6 (koop hier) heeft een 7,6-inch vouwbaar AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2160×1856 pixels, een 6,3-inch 120Hz coverscherm met een resolutie van 2376×968 pixels, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte en een 4400mAh accu.

De smartphone heeft in totaal vijf camera’s. Drie van deze camera’s vinden we aan de achterzijde. Het gaat om een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom. Aan de binnenzijde onder het vouwbare scherm vinden we een 4MP selfie-camera. In het coverscherm zit een 10MP selfie-camera.

Samsung belooft maar liefst zeven grote Android-updates en zeven jaar beveiligingsupdates. Uit de doos draait de smartphone op Android 14. De Galaxy Z Fold 6 is verkrijgbaar in de kleuren Silver Shadow, Pink en Navy en krijgt een adviesprijs mee van 1999 euro (256GB), 2119 euro (512GB) en 2359 euro (1TB). Tot en met 28 juli krijgen klanten een S Pen Case twv 99,99 euro cadeau.

Samsung Galaxy Z Flip 6

De kleinere Galaxy Z Flip 6 (koop hier) brengt onder andere een betere camera, een betere koeling, een snellere processor en een iets grotere accu met zich mee.

Zo beschikt de smartphone over een 6,7-inch vouwbaar OLED-scherm met een resolutie van 2640×1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een 3,4-inch 60Hz coverscherm met een resolutie van 720×748 pixels, een Snapdragon 8 Gen 3-processor, een 4000mAh accu, een 10MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

De Galaxy Z Flip 6 kost 1119 euro voor 12GB RAM + 256GB ROM en 1319 euro voor 12GB RAM + 512GB ROM. Ook dit model krijgt zeven jaar lang Android-updates. De Galaxy Z Flip 6 is verkrijgbaar in de kleuren Silver Shadow, Yellow, Blue en Mint en klanten krijgen tot en met 28 juli een Neon Flipsuit Case twv 49,99 euro cadeau.

Samsung voorziet de smartphones weer van enkele slimme AI functies, waaronder de Composer-functie waarmee je teksten kunt genereren op basis van enkele trefwoorden en Sketch to Image waarmee je een schets kunt omzetten in een afbeelding.