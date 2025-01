Alle Specificaties Van Samsung Galaxy S25-serie Uitgelekt

Samsung zal de Galaxy S25-serie op 22 januari officieel introduceren tijdens een Galaxy Unpacked-evenement, maar in het geruchtencircuit zijn alle specificaties van de smartphones al opgedoken. Hieronder zetten wij de specificaties van de Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra op een rijtje.

Kijk jij erg uit naar de introductie van de Samsung Galaxy S25-serie en kan je niet wachten om alles te weten te komen over de nieuwe vlaggenschip smartphones? Dan hou je de geruchten waarschijnlijk al een tijdje in de gaten. In het geruchtencircuit is vrijwel alles al uitgelekt over de drie nieuwe smartphones, van beelden tot specificaties en van kleuren tot prijzen.

De Samsung Galaxy S25 Ultra krijgt volgens de geruchten een nieuwe ontwerp waarbij de behuizing en het scherm meer rondingen hebben. De smartphone weegt 218 gram en de behuizing meet 162,8 x 77,6 x 8,2 millimeter. Consumenten krijgen de keuze uit zeven kleuren, namelijk Titanium Blue/Black, Titanium Jade Green, Titanium Pink Gold, Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Grey en Titanium Silver.

De Galaxy S25 Ultra krijgt een plat 6,9-inch AMOLED-scherm met een variabele verversingssnelheid van 0-120Hz, een Snapdragon 8 Elite-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 45W bekabeld snelladen en 25W draadloos laden, een 12MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 200MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 5x optische zoom.

De Samsung Galaxy S25 Plus krijgt hetzelfde design als zijn voorganger en beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3120 x 1440 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4900 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen, een 12MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telelens met 3x optische zoom.

De Galaxy S25 Plus meet 158,4 x 75,8 x 7,3 millimeter, weegt 190 gram en verschijnt op de markt in de kleuren Coral Red, Pink Gold, Blue/Black, Midnight Black, Moon Night Blue, Sparkling Blue, Sparkling Green en Silver Shadow.

De reguliere Galaxy S25 beschikt over een 6,2-inch 120Hz AMOLED-scherm en is met een formaat van 146,9 x 70,5 x 7,2 millimeter het kleinste model. Intern vinden we een Snapdragon 8 Elite-chipset, 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 25W laden en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 10MP telelens.

Samsung brengt de Galaxy S25 op de markt in de kleuren Coral Red, Pink Gold, Blue/Black, Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue en Sparkling Green.

De prijzen van de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra zijn volgens de geruchten hetzelfde als de originele adviesprijzen van de Galaxy S24-serie. De smartphones draaien uit de doos op Android 15 met de One UI 7-schip en gebruikers ontvangen zeven jaar lang updates. Het plaatsen van een bestelling is direct na de introductie op 22 januari mogelijk, waarna de bestellingen vanaf 7 februari worden geleverd.

