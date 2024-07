Samsung Galaxy Ring Niet Voor De Nederlandse Markt Aangekondigd

Samsung heeft woensdag tijdens een Galaxy Unpacked-evenement de Galaxy Z Fold 6, de Galaxy Z Flip 6, de Galaxy Watch 7 en de Galaxy Watch Ultra aangekondigd. We kregen ook de Galaxy Ring te zien, maar deze slimme ring is helaas nog niet voor de Nederlandse markt aangekondigd.

Veel mensen keken uit naar de officiële lancering van de Samsung Galaxy Ring, de eerste slimme ring van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Helaas moeten wij mededelen dat de ring nog niet in Nederland op de markt verschijnt en dat het nog onduidelijk is of dit op een later tijdstip alsnog zal gebeuren.

De Samsung Galaxy Ring weegt tussen de 2,3 en 3 gram en heeft een titanium behuizing en een IP68- en 10 ATM-rating. De slimme ring is in negen verschillende maten verkrijgbaar, van maat 5 tot en met maat 13, in de kleuren titanium zwart, titanium goud en titanium zilver. De accu heeft een capaciteit van 18mAh tot 23,5mAh en gaat tot zeven dagen mee op een acculading. De bijbehorende oplaadcase heeft een accucapaciteit van 361mAh.

De Galaxy Ring beschikt over verschillende sensoren die zaken als je hartslag, bloedzuurstofsaturatie en huidtemperatuur kunnen meten. In combinatie met de Samsung Health-app maken deze sensoren 24/7 gezondheidsmonitoring mogelijk. Zo kun je in de Health-app bijvoorbeeld uitgebreide slaapinzichten inzien, inclusief details zoals slaaplatentie en hart- en ademhalingsfrequentie. Ook is de nieuwe Energy Score-functie beschikbaar en kun je 24 uur per dag je stappen, hartslag en sportactiviteiten bijhouden.

Daarnaast is het mogelijk om alarmen op je Galaxy-smartphone uit te schakelen met een dubbele knijpbeweging. Op dezelfde manier kun je ook foto’s maken, wat handig is als je vanaf een afstand een selfie of groepsfoto wilt maken.

De Samsung Galaxy Ring krijgt een behoorlijk hoog prijskaartje mee van 449 euro, maar zoals we eerder al schreven verschijnt de slimme ring nog niet in Nederland op de markt.