Google Introduceert Google TV Streamer Voor 119 Euro

Google heeft zijn nieuwste mediaspeler aangekondigd. De Google TV Streamer draait op Google TV en is onder andere voorzien van een ethernetpoort. De Google TV Streamer kost 119 euro.

De Google TV Streamer beschikt over een MT8696-processor, die tot 22 procent sneller moet zijn dan de processor in de Chromecast met Google TV. Google combineert deze processor met 4GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte. Ook heeft de mediaspeler een gigabitethernetpoort en is er ondersteuning voor Dolby Vision-video en Dolby Atmos-audio.

De Google TV Streamer draait op Google TV, dat is gebaseerd op Android 14. Met deze software kun je niet alleen de mediaspeler bedienen, maar ook je smarthomeapparatuur. Zo kun je via de TV Streamer bijvoorbeeld je lichten in huis dimmen voordat de film of serie begint. Uiteraard kun je door het assortiment van verschillende streamdiensten bladeren om al je favoriete films en series te bekijken.

Verbeterde aanbevelingsalgoritmen maken gebruik van Googles Gemini AI om content aan te bieden die bij jou past. Ook kun je via de microfoon in de afstandsbediening vragen naar films die passen bij bepaalde thema’s of gevoelens en is het mogelijk om via Gemini recensies en samenvattingen op te vragen.

De Google TV Streamer is vanaf 24 september verkrijgbaar voor 119 euro.

via [tweakers]