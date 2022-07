HTC Introduceert 10-inch Tablet HTC A101

HTC heeft zonder grote introductie een nieuwe budget-tablet uitgebracht. Het gaat om de HTC A101 die op de Russische website van de fabrikant is verschenen. De tablet kost in Rusland omgerekend zo’n 320 euro.

Dit schrijft de website GSM Arena. Volgens GSM Arena is de tablet ook aangekondigd voor de Zuid-Afrikaanse markt, maar informatie over een eventuele Europese lancering hebben we nog niet.

De HTC A101 beschikt over een 10-inch IPS LCD-scherm, een Unisoc T618-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 7000 mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 5MP selfie-camera en een 16MP rear-camera. De tablet draait op Android 11 en is verkrijgbaar in de kleuren grijs en zilver.

Onlangs introduceerde HTC voor het eerst sinds februari 2021 ook al een nieuwe smartphone. Het gaat om de Desire 22 Pro, die zich richt op metaverse, cryptovaluta en NFT.

