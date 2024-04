OnePlus Pad Go Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 329 Euro

OnePlus heeft zojuist zijn nieuwste tablet uitgebracht in Europa. In Europa brengt OnePlus alleen de LTE-uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte op de markt in de kleur mintgroen. De Pad Go krijgt bij ons een adviesprijs mee van 329 euro en OnePlus levert de tablet vanaf eind april.

OnePlus introduceerde de OnePlus Pad Go eerder al voor de Indiase markt, waardoor we al wisten over welke specificaties de tablet beschikt. De OnePlus Pad Pro maakt gebruik van een 11,35-inch LCD-scherm met een resolutie van 2408 x 1720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 8.000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 8MP camera aan de voorkant en een 8MP camera aan de achterkant.

De tablet heeft Quad-luidsprekers met Dolby Atmos en ondersteunt Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 en een 4G-internetverbinding. Je kunt de OnePlus Pad Go hier bestellen, waarna OnePlus de tablet op zijn vroegst op 29 april zal leveren.