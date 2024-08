Europese Prijs Van Google TV Streamer Uitgelekt

Google werkt aan de Google TV Streamer, die mogelijk later deze maand tegelijkertijd met de Pixel 9-serie geïntroduceerd zal worden. Op het internet is nu de Europese adviesprijs uitgelekt. Volgens de geruchten kost de nieuwe mediaspeler twee keer zoveel als de Google Chromecast.

De Google TV Streamer is een nieuwe mediaspeler en een opvolger van de Chromecast. De Google TV Streamer, die onder andere ondersteuning heeft voor 4K-content, zal naar verwachting op 13 augustus officieel geïntroduceerd worden. Volgens bronnen krijgt de mediaspeler in Europa een adviesprijs van 119,99 euro. Dit is een stuk duurder dan de Chromecast met 4K-ondersteuning, die in Europa voor minder dan 70 euro verkrijgbaar is.

Meer informatie over de Google TV Streamer ontbreekt nog, maar na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

via [droidapp]