Eerste Specificaties Van Oppo Watch 2 Gelekt

Oppo heeft vorig jaar een eigen smartwatch op de markt gebracht en de fabrikant zou inmiddels werken aan een opvolger. De eerste details over de Oppo Watch 2 zijn nu uitgelekt, waardoor we meer weten over de specificaties van de smartwatch.

Volgens de geruchten komt de Oppo Watch 2 in twee formaten op de markt. De smartwatch zou met een 46 en 42 millimeter behuizing verkrijgbaar zijn. Dit is anders dan de huidige Oppo Watch, die een 46 of 41 millimeter behuizing heeft. De grote uitvoering van de Oppo Watch heeft ondersteuning voor wifi en het mobiele netwerk, terwijl de kleinere uitvoering alleen wifi-ondersteuning heeft. Het is nog niet zeker of dit ook bij de Oppo Watch 2 het geval zal zijn.

Oppo zal de Watch 2 volgens de berichten uitrusten met een Snapdragon 4100-processor. De nieuwe processor is niet alleen krachtiger dan zijn voorganger, maar ook energiezuiniger. Ook krijgt de smartwatch 16GB opslagruimte in plaats van 8GB. Hierdoor kun je meer offline muziek opslaan. De Oppo Watch 2 krijgt opnieuw een rechthoekig design en de smartwatch draait op Wear OS. We weten nog niet wanneer Oppo de Watch 2 officieel zal introduceren.

via [androidplanet]