Huawei Introduceert Huawei FreeArc Oordopjes

Huawei heeft een nieuw setje draadloze oordopjes aangekondigd. De Huawei FreeArc is een open-ear headset voor de actieve sporters en beschikt over oorhaken zodat de oordopjes niet uit je oor vallen tijdens het sporten.

Huawei heeft tijdens de Huawei Innovative Product Launch in Maleisië de FreeArc oordopjes geïntroduceerd. Het zijn Huawei’s eerste open-ear oordopjes met oorhaken. De oordopjes zijn ontworpen om de beste combinatie van geluidskwaliteit, comfort en stabiliteit aan te bieden.

De oordopjes hebben een IP57-rating gekregen en beschikken over een 17 x 12 mm driver en een dual-microfoonsysteem met triple-call noise-cancellation. Ook hebben de oordopjes een “Reverse Sound Waves System” dat het geluid direct op de gehoorgang richt, zodat muziek helder en vol blijft zonder de omgeving te storen. De oordopjes gaan 7 uur mee op één acculading of 28 uur in combinatie met de oplaadcase.

De Huawei FreeArc heeft een adviesprijs meegekregen van 119,99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en groen.

