Dubbel Vouwbare Huawei Mate XT Ultimate In Europa Uitgebracht Voor 3499 Euro

Huawei heeft de Huawei Mate XT Ultimate uitgebracht in Europa voor een adviesprijs van maar liefst 3499 euro. De Huawei Mate XT Ultimate is de eerste smartphone van de fabrikant met een dubbel vouwbaar scherm. Informatie over de beschikbaarheid in de Benelux hebben we nog niet.

Huawei heeft de Huawei Mate XT Ultimate in september al uitgebracht in thuisland China, maar tijdens een evenement in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur heeft de fabrikant de smartphone nu ook wereldwijd gelanceerd. Met een europrijs van 3499 euro is de dubbel vouwbare smartphone echter niet voor iedereen weggelegd. Ook weten we nog niet vanaf wanneer de smartphone in Nederland of België verkrijgbaar is.

De Huawei Mate XT Ultimate beschikt over een groot scherm met twee scharnieren. Dichtgeklapt is dit scherm 6,4-inch groot. Wanneer je één scharnier openvouwt is dit “dual-screen” echter 7,9-inch groot en volledig uitgeklapt meet het scherm maar liefst 10,2-inch. Verder beschikt de smartphone over een HiSilicon Kirin 9010-processor, 16GB werkgeheugen, 1TB opslagruimte, een 5600mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP zoomlens.

De smartphone draait op Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS 4.2. Op dit besturingssysteem ontbreken de diensten van Google, zoals de Google Play Store.

