OnePlus Watch 3 Met Lange Accuduur Officieel Aangekondigd

OnePlus heeft zojuist zijn nieuwste smartwatch aangekondigd. De OnePlus Watch 3 draait op Wear OS en krijgt meer opties om je gezondheid bij te houden. Ook heeft de smartwatch een opvallend lange accuduur.

De OnePlus Watch 3 is vanaf 25 februari officieel verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen voor een adviesprijs van 349 euro. De smartwatch heeft een roestvrijstalen waterdichte (IP68) behuizing en het scherm is voorzien van saffierglas die bescherming tegen krassen moet bieden. Aan de zijkant vinden we een draaibare kroonwiel die je kunt gebruiken voor het navigeren door de interface van Wear OS. Het AMOLED-scherm is 1,5-inch groot en heeft een resolutie van 466 bij 466 pixels en een piekhelderheid van 2200 nits.

Intern vinden we een opvallend grote 631 mAh accu. Deze accu gaat op één acculading tot maar liefst 5 dagen mee. In de energiebesparingsmodus kun je de OnePlus Watch 3 tot maximaal 16 dagen gebruiken op één acculading. De accu is na 80 minuten aan de lader weer helemaal vol. Om de lange accuduur mogelijk te maken beschikt de smartwatch over twee chipsets. Voor de zware taken maakt de smartwatch gebruik van de Snapdragon W5 Gen 1-processor, terwijl de lichtere taken worden uitgevoerd door de energiezuinige BES2800-processor.

De OnePlus Watch 3 draait op Wear OS 5, waardoor gebruikers gewoon toegang hebben tot de Google-diensten, zoals de Google Play Store. Er is 32GB opslagruimte beschikbaar voor het downloaden van applicaties. Ook heeft de smartwatch een NFC-chip voor contactloos betalen en een ingebouwde GPS-chip voor accurate locatiebepaling.

Als laatste heeft de smartwatch uiteraard verschillen sensoren voor het bijhouden van je gezondheid en je activiteiten. Zo kun je kiezen uit meer dan 100 sportmodi en kun je met de ECG-functie een hartfilmpje maken. Ook rolt OnePlus volgende maand een “60S Health Check”-functie uit waarmee je in 60 seconden een gezondheidscheck kunt uitvoering om ademhalingsproblemen of problemen met je hartslag waar te nemen.

De OnePlus Watch 3 is per direct te bestellen voor een adviesprijs van 349 euro. OnePlus zal de smartwatch vanaf 25 februari leveren. Mensen die voor 18 maart een bestelling plaatsen ontvangen 50 euro early bird-korting.