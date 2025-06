Foto’s Van Unieke Nothing Headphone (1) Uitgelekt

Nothing zal binnenkort zijn eerste koptelefoon introduceren en op het internet zijn nu verschillende foto’s opgedoken waarop de Nothing Headphone (1) te zien zou zijn. De koptelefoon heeft een zeer opvallend design, dat niet bij iedereen in de smaak zal vallen.

Nothing zal op 1 juli de Nothing Phone (3) introduceren, maar op dezelfde dag krijgen we waarschijnlijk ook de Nothing Headphone (1) te zien. De koptelefoon krijgt een typisch Nothing-design, met veel rondingen en doorzichtige delen. De koptelefoon heeft rechthoekige oorschelpen met daarop ovalen delen waarin de hardware zit verwerkt.

De Nothing Headphone (1) verschijnt waarschijnlijk op de markt in de kleuren zwart en zilver/wit. Op de oorschelpen zien we twee fysieke knoppen en de koptelefoon heeft een vouwbaar ontwerp. Voor de audio heeft Nothing samengewerkt met het Brits audiobedrijf KEF.

Hoeveel de Headphone (1) gaat kosten is nog onduidelijk, maar we hoeven niet lang meer te wachten op de officiële introductie. Wat vinden jullie van het design?

via [AW]