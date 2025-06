WhatsApp Gaat Nog Geen Advertenties Tonen In Europa

Onlangs schreven wij dat WhatsApp is begonnen met het tonen van advertenties in zijn berichten-app. Voor Europese gebruikers hebben we echter goed nieuws. Het bedrijf zal in onze regio namelijk tot minstens 2026 nog geen advertenties weergeven.

De EU maakt zich zorgen over de privacy van gebruikers wanneer Meta advertenties toevoegt aan kanalen en statusupdates in de WhatsApp-app. Daarom heeft Meta tegen de Ierse privacywaakhond laten weten dat advertenties tot in ieder geval volgend jaar nog niet in de EU worden weergegeven. De komende maand zullen de advertenties wel naar de rest van de wereld worden uitgerold.

De privacyzorgen rondom de advertenties hebben te maken met de persoonlijke advertentievoorkeuren en informatie uit Facebook- en Instagram-accounts, die zullen worden gebruikt om in WhatsApp advertenties te vertonen. Hierbij krijg je advertenties te zien op basis van het gedrag van de gebruiker. Zo zie je bijvoorbeeld reclame over producten waarnaar je onlangs hebt gezocht. De EU heeft hiervoor strenge regels in werking en Meta zit niet te wachten op nieuwe boetes. De EU heeft Meta in het verleden namelijk al verschillende boetes uitgeschreven.

via [AW]