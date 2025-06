Nothing Deelt Video Van ‘Glyph Matrix’ Op Nothing Phone (3)

Nothing heeft voor het eerst beelden gedeeld van de ‘Glyph Matrix’ op de achterzijde van de aankomende Nothing Phone (3). De nieuwe lichtgevende achterkant is meer gedetailleerd dan de Glyph Interface op de Nothing Phone (2).

De Nothing Phone (3) zal op 1 juli officieel worden aangekondigd, maar Nothing deelt langzaam aan enkele belangrijke details via teasers. Zo krijgen we nu de Glyph Matrix te zien op de onderstaande video-teaser. Dit is een lichtgevende achterzijde, die anders functioneert dan de Glyph Interface op de voorgaande Nothing-smartphones. De Glyph Matrix bestaat namelijk niet uit drie lange ledstrips, maar uit een meer gedetailleerd led-display. Hierdoor kun je volledige animaties of teksten op de achterzijde van de smartphone tonen.

When light becomes language.



Introducing the Glyph Matrix.



Phone (3). 1 July. pic.twitter.com/YtlPDIlMO6 — Nothing (@nothing) June 19, 2025

Nothing heeft ook al bekendgemaakt dat de Nothing Phone (3) een krachtigere Snapdragon 8s Gen 4-processor krijgt en dat gebruikers kunnen rekenen op zeven jaar software-ondersteuning. De ondersteuning bestaat uit 7 jaar beveiligingspatches en 5 grote OS-updates.

via [droidapp]