“OnePlus 15 Krijgt Iets Kleiner Scherm Dan Voorganger”

Volgens de laatste geruchten krijgt de OnePlus 15 een 6,78-inch OLED-scherm. Dit is ietsjes kleiner dan het 6,82-inch scherm van de OnePlus 13. Ook moet het scherm van de OnePlus 15 duidelijker en energiezuiniger zijn dan voorheen.

De nieuwe informatie over de OnePlus 15 is gedeeld door tech-lekker Digital Chat Station. Volgens de bron is het scherm niet alleen iets kleiner, maar moet het scherm ook kleuren beter weergeven en beter omgaan met energieverbruik. Daarnaast heeft het 1,5K scherm een hogere helderheid, waardoor het scherm beter leesbaar is in direct zonlicht.

Het testexemplaar in handen van Digital Chat Station is opvallend zwart. Deze kleur heet volgens de bron toepasselijk “SuperBlack”. De geruchten spreken verder over de aanwezigheid van een Snapdragon 8 Elite 2-processor, nieuwe knoppen aan de zijkant van de behuizing en een driedubbele rear-camera met een periscopische lens. OnePlus zou voor de camera van de OnePlus 15 dit keer niet samenwerken met het camerabedrijf Hasselblad.

OnePlus slaat de OnePlus 14 overigens over, omdat “4” in de Chinese cultuur een ongeluksgetal is.

via [tweakers]