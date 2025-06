Xiaomi Smart Band 10 Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft deze week de nieuwste versie van zijn Smart Band aangekondigd. De Xiaomi Smart Band 10 heeft een wat groter scherm gekregen en krijgt een adviesprijs mee van 49,99 euro.

De Smart Band-serie van Xiaomi is razend populair, omdat de fitnesstrackers veel leveren voor weinig geld. De nieuwe Smart Band 10 is met een prijskaartje van 49,99 euro wel iets duurder dan zijn voorganger, maar hiervoor krijg je onder andere een groter 1,72-inch 60Hz AMOLED-scherm met dunnere schermranden en een verbeterde trilmotor. De accu is met een capaciteit van 233 mAh wel net zo groot als die van de Smart Band 9. De accu moet bij normaal gebruik tot 21 dagen meegaan, maar met het Always-On Display aan moet je rekenen op een accuduur van ongeveer 9 dagen.

De Xiaomi Smart Band 10 heeft ondersteuning voor ruim 150 trainingsmodi en beschikt over een groot aantal sensoren voor het meten van je activiteiten, slaap, hartslag en meer. De fitnesstracker weegt slechts 16 gram en is waterdicht. Hierdoor is de Smart Band 10 ook geschikt voor wateractiviteiten. Als laatste kun je met de fitnesstracker andere apparaten bedienen die zijn verbonden met de Xiaomi Smart Hub.

De Xiaomi Smart Band 10 is verkrijgbaar voor 49,99 euro in de kleuren zwart, grijs en roze. Er is ook een speciale Ceramic-versie beschikbaar voor 59,99 euro.