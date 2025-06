Nothing Phone (3): Nieuwe Renders Tonen Zeer Uniek Ontwerp

Er zijn nieuwe duidelijke renders uitgelekt waarop de aankomende Nothing Phone (3) goed te zien is. Nothing kiest voor een zeer uniek asymmetrisch design, die vermoedelijk niet bij iedereen in de smaak zal vallen.

De onderstaande beelden zijn gepubliceerd door Android Headlines en tonen een toestel dat grotendeels overeenkomt met eerdere officiële teasers van Nothing. Net als voorgaande Nothing-smartphones krijgt de Phone (3) een zeer uniek ontwerp. Zo zien we dat de camera aan de achterzijde niet symmetrisch is geplaatst. Ook is de Glyph-interface vervangen door een kleine “Glyph Matrix” in de rechterbovenhoek.

We zien de witte en zwarte uitvoering van de Nothing Phone (3) en het valt op dat in ieder geval één van de camera’s behoorlijk uit de behuizing steekt. Het gaat waarschijnlijk om een zoomlens, dat doorgaans dikker is dan een reguliere lens.

Nothing zal de Nothing Phone (3) op 1 juli introduceren, dus we hoeven niet lang meer te wachten voordat we alle officiële details met jullie kunnen delen. Tot die tijd moeten we het nog even doen met deze beelden. Wat vinden jullie van het design?

via [droidapp]