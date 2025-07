Ugreen Introduceert Qi 2.2-powerbank Met 25W Draadloos Snelladen

Ugreen heeft een nieuwe powerbank aangekondigd die draadloos kan opladen. Het gaat om een MagFlow-powerbank die dankzij de ondersteuning van de Qi 2.2-standaard tot 25W kan snelladen.

De nieuwste Ugreen MagFlow power bank heeft een accucapaciteit van 10.000 mAh en beschikt over een ingebouwde USB-C kabel. Daarnaast beschikt de powerbank over een extra USB-C poort en een klein schermpje aan de zijkant waarop je de accupercentage kunt aflezen. Bovenop vinden we een magnetische cirkel waarmee je via de Qi 2.2-standaard apparaten draadloos kunt opladen.

De vernieuwde Qi 2.2-standaard heeft ondersteuning voor een maximale laadsnelheid van 25W. Hiervoor moet de smartphone wel ondersteuning hebben voor Qi 2.2. Heeft jouw smartphone alleen ondersteuning voor de eerdere Qi 2-standaard, dan kun je met maximaal 15W snelladen.

De nieuwe powerbank van Ugreen verschijnt ergens in het derde kwartaal op de markt, maar Ugreen heeft nog geen exacte releasedatum gegeven. Ook is het nog onduidelijk wat voor adviesprijs de powerbank meekrijgt.

via [tweakers]