OnePlus 13 en 13R Ontvangen “Plus Mind”-update

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de OnePlus 13 en de OnePlus 13R. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder de AI-functie “Plus Mind”.

Zowel de OnePlus 13 als de OnePlus 13R hebben de Plus Mind-functie ontvangen. De functie is onderdeel van OnePlus AI en maakt het mogelijk om allerlei dagelijkse informatie op te slaan en samen te bundelen. Zo kun je informatie op het scherm met drie vingers omhoog vegen, waarna deze informatie in de Plus Mind terechtkomt. Het kan gaan om afbeeldingen, teksten, chat-berichten en meer. Vervolgens worden passende acties voorgesteld, waarbij de content verzameld wordt in Mind Space. Zo kun je bijvoorbeeld teksten samenvatten of informatie uit chatgesprekken bundelen.

OnePlus laat weten dat de onderstaande functies binnenkort beschikbaar komen:

AI Translation – Bundelt alle vertaalmogelijkheden (tekst, live, stem, camera en scherm) in één intuïtieve app, waardoor het gemakkelijker wordt om vreemde talen te begrijpen en te communiceren.

– Bundelt alle vertaalmogelijkheden (tekst, live, stem, camera en scherm) in één intuïtieve app, waardoor het gemakkelijker wordt om vreemde talen te begrijpen en te communiceren. AI Search – Hiermee kunnen opgeslagen bestanden, instellingen, notities en agenda’s worden doorzocht. In combinatie met Plus Mind zorgt dit voor een productieve en interactieve zoekervaring.

– Hiermee kunnen opgeslagen bestanden, instellingen, notities en agenda’s worden doorzocht. In combinatie met Plus Mind zorgt dit voor een productieve en interactieve zoekervaring. AI Reframe – Analyseert foto’s, herkent het hoofdonderwerp en past automatisch de compositie aan. Vervolgens worden meerdere nieuwe composities gegenereerd waaruit gebruikers kunnen kiezen.

– Analyseert foto’s, herkent het hoofdonderwerp en past automatisch de compositie aan. Vervolgens worden meerdere nieuwe composities gegenereerd waaruit gebruikers kunnen kiezen. AI Perfect Shot – Maakt de perfecte groepsfoto door knipperende ogen te corrigeren of gezichtsuitdrukken te vervangen. Dit is mogelijk bij foto’s tot wel twintig personen.

Updates rollen in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de Plus Mind-update voor alle OnePlus 13- en OnePlus 13R-toestellen beschikbaar is.

via [droidapp]