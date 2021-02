Motorola Demonstreet Draadloos Opladen Op Meter Afstand

Een aantal dagen geleden toonde Xiaomi een manier om smartphones draadloos vanaf een afstand op te laden terwijl je gewoon door je huis loopt en de smartphone gebruikt. Uit een video die Motorola heeft gedeeld blijkt dat Xiaomi niet de enige fabrikant is die werkt aan een technologie die het mogelijk maakt om smartphones van een afstand op te laden.

Motorola heeft op de Chinese website Weibo een video geplaatst waarin de fabrikant de technologie ‘Motorola One Hyper’ demonstreert. Motorola One Hyper is een laadstation die het mogelijk maakt om smartphones vanaf een afstand draadloos op te laden. In de video staan twee smartphones op tafel, één op een afstand van 80cm en één op een afstand van 100cm. Een medewerker van Motorola laat zien dat het draadloos opladen stopt zodra hij zijn hand voor de oplader houdt.

Verdere details over Motorola One Hyper heeft het bedrijf nog niet gegeven. Wel merkte een gebruiker van XDA-Developers op dat Motorola in de video Motorola Edge-exemplaren lijkt te gebruiken en dat Motorola al eens eerder een smartphone onder de naam One Hyper heeft uitgebracht.

