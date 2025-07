Specificaties Google Pixel 10 Pro Fold Gelekt

Google zal hoogstwaarschijnlijk volgende maand de Pixel 10 Pro Fold introduceren, maar in het geruchtencircuit zijn nu al de nodige specificaties van de vouwbare smartphone uitgelekt. We zien een aantal interessante verbeteringen.

Op 20 of 21 augustus zal Google de Pixel 10-serie officieel introduceren, inclusief de Pixel 10 Pro Fold. Volgens de geruchten krijgt de nieuwe smartphone onder andere een iets groter cover-scherm. Het gaat om een 6,4-inch cover-scherm, ten opzichte van de 6,3-inch cover-scherm van de Pixel 9 Pro Fold. De behuizing blijft echter net zo groot, omdat de Pixel 10 Pro Fold dunnere schermranden heeft. Daarnaast is het scherm 10 procent feller, zodat het scherm beter leesbaar is in direct zonlicht.

De accu krijgt een upgrade van 4650mAh naar 5015 mAh en de camera-setup bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 10MP groothoeklens, een 10MP telelens en 10MP selfiecamera’s. De Google Pixel 10 Pro Fold maakt gebruik van een Tensor G5-chipset in combinatie met 16GB werkgeheugen en 256GB, 512GB of 1TB opslagruimte. Opvallend is de IP68-certificatie. Dit wil zeggen dat de smartphone stof- en waterdicht is en tot 30 minuten op anderhalve meter diepte onderwater kan liggen.

Op 20 en 21 augustus zal een Made By Google-evenement plaatsvinden in de Verenigde Staten. Hier verwachten we naast de Google Pixel 10 Pro Fold ook de reguliere Pixel 10, de Pixel 10 Pro en de Pixel 10 Pro XL te zien. Prijzen van de toestellen variëren van 999 euro (Pixel 10) tot 2029 euro (Pixel 10 Pro Fold).

