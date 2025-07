“Samsung Galaxy Watch 4 Ontvangt Wear OS 6-update”

Goed nieuws voor mensen met een Samsung Galaxy Watch 4. Ondanks eerdere berichten is Samsung toch van plan om de smartwatch een update te geven naar Wear OS 6 met de One UI Watch 8-schil. Deze update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

Samsung heeft laten weten dat de fabrikant toch van plan is om de vier jaar oude Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic te voorzien van een Wear OS 6-update. De Wear OS 6-update komt samen met de One UI Watch 8-schil, die verschillende nieuwe functies met zich meebrengt. Eerdere berichten beweerden dat de Galaxy Watch 4 deze update niet krijgt, omdat het bètaprogramma van One UI Watch 8 alleen beschikbaar was voor smartwatches vanaf de Galaxy Watch 5 en nieuwer. Dit spreekt Samsung nu dus tegen. Wel zal dit de laatste update zijn voor de twee smartwatches.

De interface van One UI Watch 8 heeft een flinke makeover gekregen en brengt nieuwe watchfaces met zich mee. Denk hierbij aan nieuwe animaties, een nieuwe verticale rasterindeling, vernieuwde ontwerpen voor tegels en de optie om meerdere tegels op één scherm te openen. Ook kun je gebruikmaken van de Now Bar.

Wanneer Samsung de One UI Watch 8-update zal uitrollen naar de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic is nog onduidelijk.

via [droidapp]