Officieel: Introductie Google Pixel 10 Op 20 Augustus

Google heeft officieel bekendgemaakt dat de volgende Made By Google-event op 20 augustus zal plaatsvinden in New York. Tijdens dit evenement zal Google de Pixel 10-serie presenteren.

De geruchten spraken al langer over een introductie op 20 of 21 augustus, maar Google heeft dit nu officieel bevestigd. De nieuwste editie van Made By Google zal op woensdag 20 augustus om 19:00 uur Nederlandse tijd plaatsvinden. Google heeft niet bekendgemaakt welke producten we dan te zien krijgen, maar de fabrikant teaset Pixel-telefoons, horloges, Buds en meer.

Uiteraard zal Google in ieder geval de Pixel 10-serie introduceren, die zou bestaan uit de Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en de vouwbare Pixel 10 Pro Fold. De smartphones zijn al verschillende keren voorbijgekomen in het geruchtencircuit. Verder kijken we uit naar een nieuw setje Pixel Buds in de goedkopere a-lijn en de nieuwe Pixel Watch 4.